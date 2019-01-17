  • Haberler
  • Kayak
  • Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Bitlis'te başladı

Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Bitlis'te başladı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Bitlis’te başladı.

17 Ocak 2019, Perşembe 06:09
- A +
Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Bitlis'te başladı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Bitlis’te başladı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun tarihi El-Aman Hanı mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda 17 ilden 420 sporcu büyükler, U20, U18, U16, U14, U13 ve U12 kategorilerinde yarışacak.

Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bölgede, dondurucu soğuğa rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular dün klasik teknik müsabakalarında yarıştı.

Organizasyonda bugün de serbest teknik mücadeleleri yapılacak. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.