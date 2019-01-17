Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Bitlis’te başladı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun tarihi El-Aman Hanı mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda 17 ilden 420 sporcu büyükler, U20, U18, U16, U14, U13 ve U12 kategorilerinde yarışacak.

Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bölgede, dondurucu soğuğa rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular dün klasik teknik müsabakalarında yarıştı.

Organizasyonda bugün de serbest teknik mücadeleleri yapılacak.