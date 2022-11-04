Kayakla atlamada kış sezonu açılıyor. Summer Grand Prix'lerle çim rampaların ardından uçuşlar artık kar rampalarında yapılacak.

Türkiye'yi de; kayakla atlamada ilkleri yaşatan, Pekin 2022 Olimpiyat Oyunları'nda çifte final başarısı gösteren milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ve İrfan Çintimar temsil edecek. 2022-2023 sezonu Dünya Kupası serisinin 1.ayağı; Polonya'nın Wisla şehrinde Malinka Tepesi'nde(134m) başlayacak.

Eleme atlayışları bugün TSİ 21.15'te yapılacak. Kayakla atlamada sezon açılıyor