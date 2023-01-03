Kayakla atlamada 4 Tepe Turnuvası ülke değiştiriyor

Kayakla atlamanın en prestijli turnuvası; 4 Tepe'de heyecan sürüyor. İlk 2 ayağı, Almanya'nın Oberstdrof ve Garmisch- Partenkirchen (Ga-Pa) şehirlerinde yapılan 4 Tepe'de ülke değiştiriyor ve Avusturya'ya taşınıyor. 4 Tepe'nin 3. ayağı, Avusturya'nın Innsbruck şehrindeki 128m'lik Bergisel Tepesi'nde gerçekleşecek. Elemeler bugün TSİ 15.30'da yapılacak.

Ülkemizi, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir temsil edecek. İki sporcumuz, Oberstdrof'ta finale kalmış ve Türkiye böylece ilk kez 2 sporcuyla finalin 1. turunda mücadele etmişti. Kayakla atlamada bize ilkleri yaşatan Fatih Arda finalin 2. turuna da kalarak bu sezon 3. kez ülkemize puan kazandırdı. Ga- Pa'da ise 2 sporcumuz da elemeleri geçemedi.