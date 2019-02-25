23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda K-90 rampasında yapılan yarışmalara 4 milli sporcu katıldı. Fatih Arda İpçioğlu ve M. Ali Bedir müsabakalar sonrasında ilk 30'a girerek sezonun ilk FIS puanını aldılar.

Milli takım antrenörleri Primoz Peterka ve Faik Yüksel önemli organizasyonda sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise "Kayakla atlamada sezonun ilk puanlarını aldık ve mutluyuz. Bundan sonraki yarışmalarda da sporcularımıza ve antrenörlere başarılar diliyorum" diye konuştu.