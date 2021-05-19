Milli Takım kampını ziyaret eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, antrenörler Frank Nejc ve Samet Karta'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sporcular ile konuşan Ali Oto, olimpiyat yılı olması nedeniyle bu sezona çok önem verdiklerini ifade etti.

Atletizm Federasyonu Kamp Eğitim Merkezindeki kamp için Fatih Çintımar'a teşekkür eden Başkan Ali Oto Milli takım kafilesine başarılar diledi.

İzmir'deki Milli takım antrenörlüğünü Frank Nejc yaparken, yardımcı antrenörlük görevini ise Samet Karta üstleniyor. Kayakla Atlama Milli takım kampında Fatih Arda İpcioglu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen ise sporcu olarak yer alıyor. (DHA)