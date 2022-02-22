Kayak yaparken nelere dikkat edilmeli?

Kış aylarında insanların ilgi duyduğu kış sporlarından biri de kayaktır. Fizyoterapist Necdet Döner kayak sporuna olan ilginin artmasıyla sakatlanmalarında arttığını vurguladı. Kayak sporu kondisyon ,dayanıklılık ve aerobik beceri isteyen bir daldır. Kayak sezonunda dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir hep birlikte inceleyelim. Kayak merkezlerine ve kayak sporuna olan ilgi artmaktadır. Bilinçsizce yapılan kayak sporu ciddi derece sakatlıklara yol açmaktadır.

Kayak yapmaya başlamadan birkaç ay öncesinden vücudunuzu hazırlamaya başlayın. Kayak sporu alt ekstremite yani bacak kaslarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı şekilde bel, boyun ve sırt kaslarına da düzenli fiziksel aktivite ile güçlendirilmesi gerekmektedir. Böylelikle kayak sporu esnasında sakatlanma riskini en aza indirebiliriz. En çok diz bölgesi sakatlanmaları görülmektedir. Ön çapraz bağ yırtığı ve menisküs yırtığı görülmektedir.

Kayak yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar

-Kayak sporuna başlamadan önce en az on beş dakika vücudunuzu ısınma egzersizleriyle hazırlayın.

-Kayak sporundan önce ayakkabı seçimi çok önemlidir. Ayakkabının ayağınızı çok sıkmaması ve ayakkabının bağcıklarını düzgün bir şekilde bağlanması gerekir. Ayakkabıyla zemine rahat be dengeli bir şekilde basmanız gerekmektedir.

-Kayak sporu az önce de bahsettiğimiz gibi diz bölgesini yoran bir spordur. Bu bağlamda diz çevresindeki adele grubunu güçlendirmek sizin sakatlanma riskini en aza indirecektir.

-Fazla kilolu olanların yaralanma riskinin daha fazla olduğunu belirtmek isterim.

-Kayak yaparken oluşan herhangi bir aksilik ve yaralanmalarda mutlaka pistte bulunan sağlık personellerinden yardım isteyin. Yaralanmaların büyük bir kısmı yorgunluk, kötü kayma tekniği, kontrolü kaybetmek, hızlı ve aceleci kaymak, ekipman yetersizlikleri, kurallara uymamak bu nedenlerin oluşmasında önemli etkenlerdir.

-Yorulduğunuzda veya kendinizi kötü hissettiğinizde ara verin, kendinizi fazla zorlamayın. Kalp rahatsızlığı olanların mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerekmektedir.



