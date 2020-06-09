Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto’dan ziyaret

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto’nun, görevine yeni atanan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’i ziyaret ettiği belirtildi. Federasyondan yapılan açıklamada, Başkan Oto’nun Çelik’i ziyaretinde, kayak sporundaki gelişmeler, sporcu potansiyeli ve kayak tesislerine dair konuların ele alındığı ifade edildi.

Türk sporunu yönetenlerin sayesinde pandemi döneminin başarılı bir şekilde geçirildiğini belirten Oto’nun, Çelik’e yeni görevinde başarılar dilediği ve federasyonun plaketini takdim ettiği aktarıldı.



