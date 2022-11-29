2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika, gruptan çıkamama tehlikesi yaşarken oyuncular arasında yaşanan kavgalar basına yansıdı.

Kevin De Bruyne'nin Dünya Kupası'nı kazanma şanslarıyla ilgili olarak yaptığı "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık.





Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" açıklamaya Verthongen'den yanıt gelmişti.

35 yaşındaki oyuncu da; ""Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz.

Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" diye göndermede bulunmuştu.





De Bruyne ve Vertonghen dışında, Michy Batshuayi, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Leonard Trossard'ın arasında da kavgalar yaşandığı öğrenilmişti.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA

Belçika basınına göre ise, Fas mağlubiyetinin ardından soyunma odasında, Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Jan Vertonghen arasında kavga çıktığı ve Romelu Lukaku'nun oyuncuları ayırdığı iddia edilmişti.





MERTENS'İN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Dries Mertens, her ne kadar olayların dışında yer alsa da eşi takım içinde yaşananlarla ilgili konuştu. Kat Kerkhofs yaşananlarla ilgili olarak, "Üç oyuncu maçtan saatler sonra takımın kaldığı hoteldeki barbekü partisine katıldılar.

Ertesi sabah kucaklaşarak birbirlerine 'merhaba' dediler, ancak aralarında kavga yaşandığı okumak çok garipti. Birbirlerine karşı çok tatlı yaklaşımları var" ifadelerini kullandı.





DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Belçika Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, Fasa maçı öncesi takım kaptanı Romelu Lukaku'nun birbirine sarılan takım arkadaşlarına maç öncesi konuşması yaparken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Yapılan paylaşımda kimseye sarılmadan sabit bir şekilde duran Kevin De Bruyne gözlerden kaçmadı. Yıldız oyuncu o anlarda takım arkadaşlarından hiçbirine sarılmayan tek isimdi.

Belçika'nın eski milli oyuncularından Gilles De Bilde'de De Bruyne'nin bu görüntüsü hakkında konuştu. 51 yaşındaki eski oyuncu, "O bu kadrodaki en iyi oyuncu, ancak diğer arkadaşlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Kendisi de birşeyleri değiştiremediği için hüsrana uğruyor" diye konuştu.