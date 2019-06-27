Bornava temsilcisiyle bir görüşme yapmadığını belirten Kavasoğlu, "Bu iddiaların, takımı geçmişte Süper Lig'e çıkaran antrenör olduğum için ortaya atıldığını düşünüyorum. Ancak Bornova Belediyespor'la herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.
DHA
Bornava temsilcisiyle bir görüşme yapmadığını belirten Kavasoğlu, "Bu iddiaların, takımı geçmişte Süper Lig'e çıkaran antrenör olduğum için ortaya atıldığını düşünüyorum. Ancak Bornova Belediyespor'la herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.
DHA
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