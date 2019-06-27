Kavasoğlu'ndan Bornova açıklaması

Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor'la anlaştığı iddia edilen antrenör Aclan Kavasoğlu, iddiaları yalanladı.

27 Haziran 2019, Perşembe 13:08 Son Güncelleme:
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Kavasoğlu'ndan Bornova açıklaması

Bornava temsilcisiyle bir görüşme yapmadığını belirten Kavasoğlu, "Bu iddiaların, takımı geçmişte Süper Lig'e çıkaran antrenör olduğum için ortaya atıldığını düşünüyorum. Ancak Bornova Belediyespor'la herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

DHA

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