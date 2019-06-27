Bornava temsilcisiyle bir görüşme yapmadığını belirten Kavasoğlu, "Bu iddiaların, takımı geçmişte Süper Lig'e çıkaran antrenör olduğum için ortaya atıldığını düşünüyorum. Ancak Bornova Belediyespor'la herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

DHA