Kavaklı Anadolu Lisesi 4. kez şampiyon

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı Basketbol Genç Erkekler kategorisinde Aydın il birincisi olarak 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı Basketbol Genç Erkekler müsabakalarının final karşılaşması, Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, final müsabakasında Özel Değişim Anadolu Lisesi'yle karşı karşıya geldi.

Okul öğrencilerinin coşkulu tezahüratları ve destekleriyle karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, müsabakayı 69 - 63 kazanarak 4. kez Aydın ili şampiyonluğunu kazandı.

İHA