Çarşamba günü, Fransız gazetesi L’Equipe’de yayınlanan habere göre, takımın genel menajeri Jose Azevedo’nun ekibin Britanyalı bisikletçisi Alex Dowsett de dahil olmak üzere 10 sporcusuna yeni takımlar araması gerektiğini söylediği bildirildi.

Azevedo bu söylentilerin doğru olmadığını belirterek, “Çok fazla söylenti ve spekülasyon var. Takımın geleceği için çalışan, emek veren çok fazla insan var. Gerçek haberlerimiz olduğunda mutlaka bununla ilgili açıklamalar yapacağız” dedi.

Şu an için herhangi bir zaman sınırlarının olmadığını belirten Azevedo, takımın geleceği için çalıştıklarını, bazı olasılıkların olduğunu ancak her şeyin yeterince açık olduğunu bildirdi.

Takımın şu an için hali hazırda sözleşmeli olduğu 10 sporcusu mevcut. Ilnur Zakarin 2020 sezonu için CCC’ye gitmeye hazırlanırken diğer sporcular da yeni anlaşmalar yapma aşamasında.Azevedo ise 2020’de World Tour seviyesinde devam edebilmek için 10’dan fazla sporcuya ihtiyacı olduğunun farkında.

“Önce gelecekler ilgili bir karar vermeye ihtiyacımız var, sonrasında diğer konularla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız” diyen Azevedo, “Sponsorlarımızın vereceği kararı beklemek durumundayız ve şu an bunun üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Takımın ikinci ana sponsor Alpecin’in 2019 sonunda takımla olan anlaşmasını bitireceği doğrulandı. Markanın, yeni sezonda Mathieu van der Poel’in takımı Corendon-Circus’a sponsor olacağı söyleniyor.

Ayrıca takımın bisiklet tedarikçisi Canyon, İsviçre ekibiyle olan sözleşmesini yeniledi. Azevedo, takımın gelecekteki sponsorları için bazı alternatifleri olduğunu ve şimdilik bunun üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Takım, sezon başından bu yana sadece beş galibiyet kazandı. Zor bir 2019 sezonu geçiren İsviçre ekibi, şu an Fransa Turu’nda mücadelesini sürdürüyor.

(Cyclist)