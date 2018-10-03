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  • Kathryn Mayorga'nın suç duyurusuyla Cristiano Ronaldo'ya soruşturma

Kathryn Mayorga'nın suç duyurusuyla Cristiano Ronaldo'ya soruşturma

Juventus’un süperstarı Cristiano Ronaldo’nun tekrar başına dert açan tecavüz suçlamasının yankıları devam ediyor.

03 Ekim 2018, Çarşamba 06:00
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Juventus’un süperstarı Cristiano Ronaldo’nun tekrar başına dert açan tecavüz suçlamasının yankıları devam ediyor. Her ne kadar Ronaldo, iddiaları yalanlasa da olaya polis de dahil oldu.

ABD’li model Kathryn Mayorga, 2009 yılında 25 yaşındayken Las Vegas’taki bir gece kulübünde tanıştığı Ronaldo’nun, kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

O dönem susması için 375 bin Dolar para aldığı öğrenilen Mayorga’nın yaptığı suç duyurusunun ardından Las Vegas polisinin olayla ilgili olarak soruşturma açtığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde neler olacağı ise merakla bekleniyor. 

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