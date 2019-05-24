Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında 2009 yılında Las Vegas'taki bir otel odasında Kathryn Mayorga adındaki bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde dava açılmıştı. Ada'nın yüksel tirajlı gazetelerinden Daily Mirror ise söz konusu davayla ilgili özel haberinde gündem yaratan bir iddiada bulundu.

Gazete, Mayorga'nın avukatlarının Ronaldo'yu hakim karşısına çıkarabilmek için Portekizli süperstarın Torino'da ikamet ettiği adresin peşine düştüğünü yazdı. Amerikan kanunları gereği ancak elden teslim edilebilen mahkeme tebligatnameleri, İtalya'da dijital ortamdan da gönderilebiliyor. İddiaya göre yıldız futbolcunun avukatları da bu nedenle Ronaldo'nun yaşadığı evin adresini mahkemeden gizliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler