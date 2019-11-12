Katarlı Al Thani ailesinden Napoli bombası!

İtalyan Kulübü Napoli'nin satışı gündemde...

2018 yazında Bari'yi de satın alan Napoli'nin sahibi ve başkanı Aurelio De Laurentiis'in Mavi Beyazlılar'a olan sevgisini kaybettiği ve kulübün satışına sıcak baktığı belirtiliyor.

Fransız kulübü Paris Saint Germain'in de sahibi olan Katar'ın güçlü ailesi Al Thani'lerin Napoli için 560 milyon euroluk teklif yaptıkları bildirildi.

Al Thani ailesinin hangi üyesinin Napoli için teklif yaptığı konusunda bilgi verilmezken, başkan Aurelio De Laurentiis'in seçimini Bari kulübünden yana yapacağı ve sadece Bari'yle ilgileneceği İtalya'dan gelen bilgiler arasında...

Napoli'de futbolcular korkuyor!

Serie A'da 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Napoli'de ise futbolcular şehir halkının tepkisinden çekindiklerini ve korkulu geceler yaşadıklarını belirtiyorlar.



