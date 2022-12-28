Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, Arjantin'in zaferiyle sonuçlandı. 36 senelik hasreti dindiren Tangocuların kupayı kazanmasında en büyük etken ise Lionel Messi gibi bir isme sahip olmaları.

İlgili Haberler Arjantin Milli Takım Sportif Direktörü Luciano Nakis, Angel Di Maria ve Galatasaray ile ilgili konuştu





FACİA İLE BAŞLADILAR

Arjantin, Dünya Kupası'na grupta oynadığı Suudi Arabistan mücadelesi ile başladı. Tüm futbol otoriteleri, Arjantin'in farklı galibiyetini beklerken Suudi Arabistan tarihe geçecek bir sürprize imza atarak, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

MESSI 10 GOLE KATKI VERDİ

Lionel Messi, Arjantin'in oynadığı yedi maçın tamamında görev yaptı. Süperstar bu maçlarda yedi kez gol sevinci yaşarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

35 yaşındaki yılduz böylece toplamda 10 gole doğrudan katkı vermiş oldu. Böylece Lionel Messi, Arjantin'in atmış olduğu 15 golün % 66,66'ına katkı verdi.





FİNALE DAMGA VURAN BİŞT

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de takım kaptan Lionel Messi, kupa töreni için hazırlanan platformun üstüne çıktığında Katar Emiri tarafından kendisine bir bişt (Arap ülkelerine özgü bir kıyafet) giydirildi.

Törenden günler sonra Ummanlı bir Avukat, kendisine ait sosyal medya hesabından bu bişt için Lionel Messi'ye 1 milyon Dolar teklif etti.





MÜZE OLUYOR

Arjantin Milli Takımı, turnuva boyunca Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kaldı. Gazeteci Achraf Ben Ayad'a göre; Katar, Lionel Messi'nin odasını müze yapmaya karar verdi.

Böylece futbolseverlerin, Messi'nin maçlar ve antrenmanlardan arta kalan zamanını nerede geçirdiğine dair bir fikir sahibi olacaklar.