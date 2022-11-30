2022 Dünya Kupası'nda grup aşaması kıran kırana mücadeleler ile devam ederken, dev organizasyon hakkında her geçen gün şaşırtan bir bilgi ortaya çıkıyor.









Dünyanın en iyi futbolcuları ülkeleri için mücadele ederken oynanan her maç teknolojik açıdan da oldukça yakından takip ve analiz ediliyor. Bu ölçümlerde en büyük araç ise organizasyonda kullanılan 'Al Rihla' adlı toplar.

Üretici firması tarafından içerisinde sensörler bulunduğu aktarılan ve birçok teknolojik olanak sunan topun, sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

FIFA'YI BİLE ŞAŞIRTTI

2022 Dünya Kupası H Grubu'nun 2'nci maçında Portekiz, Uruguay'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Lusail Stadyumu'nda oynanırken maçın 54'üncü dakikasında kaydedilen gol FIFA'yı bile şaşırttı.





Portekiz'de oyuncular ayağa paslarla rakip yarı alana geldi. Bruno Fernandes sol kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Cristiano Ronaldo'nun topa dokunmak istedi ve top ağlara gitti.

Ancak golü Fernandes'in mi yoksa Ronaldo'nun mu kaydettiği tartışmaları beraberinde getirdi.

TEKNOLOJİ DEVREYE GİRDİ

FIFA, Portekiz'in golünü ilk olarak Cristiano Ronaldo'ya yazdı. Ancak daha sonra yapılan incelemeler sonrasında 37 yaşındaki yıldızın topa dokunmadığı tespit edildi. FIFA güncelleme yaparak Portekiz'de fileleri Bruno Fernandes'in havalandırdığını tescil etti.

Topun üretici firması Adidas da içerisindeki sensörler yardımıyla Ronaldo'nun topa dokunmadığını ve golün sahibinin Fernandes olduğunu duyurdu.

SANİYEDE 500 VERİ

Topun yüksek tempolu maçlarda daha hızlı ve isabetli olmasını sağlayacak bir tasarımı ve 20 panelli bir dizaynı bulunurken teknolojik yenilikler de barındırıyor.





Dünya Kupası'nda yıldızların kullandığı topların içerisinde ise sensörler bulunuyor. Topun merkezinde bulunan sensör de saniyede 500 veri toplayarak veri merkezlerine gönderiyor. Bu da hem yarı otomatik ofsayt sistemi için hem de oyuncu değerlendirmeleri için önem taşıyor.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜ

'Al Rihla' adı verilen topun içerisindeki teknoloji futbolseverlerin dikkatini çekerken sosyal medyaya düşen bir fotoğraf büyük merak uyandırdı. Birçok kişi tarafından binlerce kez paylaşılan ve beğeni alan fotoğrafta topların adeta bir cep telefonu gibi sarj edildiği görüldü.

Sensörlere gereken elektriği içerisindeki, küçük pil sağlıyor. Pilin ömrünün ise altı saatlik aktif kullanım veya kullanılmadığında 18 güne kadar sürebileceği söyleniyor. (Skorer)