Tarihte ilk kez kış ayında ve Müslüman bir ülkede oynanan 2022 Dünya Kupası, şu ana kadar seyirci anlamında FIFA'yı çok mutlu etmiş gibi gözüküyor. Hemen hemen her maçta tribünlerin dolu olduğu gözlemlenirken, stat kapasitelerinden fazla seyirci açıklanması kafaları karıştırıyor. Ancak alınan bilgiye göre statlardaki doluluk oranının ortalama yüzde 96 civarında olduğu belirtildi.