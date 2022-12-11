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Katar'daki Dünya Kupası'nda doluluk oranı yüzde 96!

Tarihte ilk kez kış ayında ve Müslüman bir ülkede oynanan 2022 Dünya Kupası, şu ana kadar seyirci anlamında FIFA'yı çok mutlu etmiş gibi gözüküyor. Hemen hemen her maçta tribünlerin dolu olduğu gözlemlenirken, stat kapasitelerinden fazla seyirci açıklanması kafaları karıştırıyor. Ancak alınan bilgiye göre statlardaki doluluk oranının ortalama yüzde 96 civarında olduğu belirtildi.

11 Aralık 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Katar'daki Dünya Kupası'nda doluluk oranı yüzde 96!

Tarihte ilk kez kış ayında ve Müslüman bir ülkede oynanan 2022 Dünya Kupası, şu ana kadar seyirci anlamında FIFA'yı çok mutlu etmiş gibi gözüküyor. Hemen hemen her maçta tribünlerin dolu olduğu gözlemlenirken, stat kapasitelerinden fazla seyirci açıklanması kafaları karıştırıyor. Ancak alınan bilgiye göre statlardaki doluluk oranının ortalama yüzde 96 civarında olduğu belirtildi.

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