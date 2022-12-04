Katar’da tarihi yolculuk

Herkesin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası’nda grup aşamaları tamamlandı. İlk defa Kasım-Aralık aylarında yapılan dev turnuva birçok ilki, sürprizi ve rekoru beraberinde getirdi.





Grup aşamasında tam 48 maç oynanırken 120 gol atıldı. Maç başına 2.5 gol ortalaması yakalanmış oldu. Artan uzatma süreleriyle nam salan Katar 2022’de uzatma dakikalarında 11 gol kaydedildi.

Gruplarda bazı önemli takımlar elendi. Özellikle Almanya herkesi şaşırtan takım oldu. 2018 Dünya Kupası’ndan sonra 2022 Dünya Kupası’nda da son 16 turunu göremeyen Panzerler tarihinde ilk kez üst üste iki turnuvaya grup etabında veda etti. 2018 Dünya Kupası’nda 3. olarak dikkat çeken Belçika Milli Takımı da herkesi şaşırttı. Kanada galibiyetiyle başladığı turnuvada gruptaki son 2 maçını kazanamayan Kırmızı Şeytanlar, 1998 yılından sonra ilk kez grup aşamasında havlu attı.

Benzer şekilde Luis Suarez’li Uruguay da gruplarda elenirken 2002’den sonra ilk kez bu başarısızlığı yaşadı. Meksika tam 44 yıl sonra ilk kez grup aşamasını geçemeyerek, son 16’yı görmeden elendi. Yine gruplarda Kanada ve Katar’ın sıfır çekmesi en çok dikkat çeken konulardan oldu.

OPTA’nın verilerine göre ABD 1994’ten sonra ilk kez Katar 2022’de grup aşamasında 3 maçının 3’ünü de kazanan takım çıkmadı. Öte yandan Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasında 4 ve daha fazla puan toplayan 6 takım son 16 turuna çıkmayı başaramadı.

Shaqiri’den büyük başarı

İsviçre’nin kaptanlarından Xherden Shaqiri büyük bir başarıya imza attı. Shaqiri, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile beraber son 3 Dünya Kupası’nda gol atan oyuncular arasına girdi. İsviçreli yıldız takımının son 16 biletini kaptığı Sırbistan maçında rakip fileleri havalandırdı.





Güney Amerika ilk sırada

Grup etabında kıtalara göre puan ortalamaları hesaplandı. Buna göre Güney Amerika ülkeleri 1.67 puan ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. Afrika ülkeleri 1.60 puan ortalamasıyla ikinci geldi. Burada Senegal ve Fas’ın tur atlaması etkili oldu. Avrupa ülkeleri 1.44 puan ortalamasıyla 3. olurken Asya/Okyanusya ülkeleri 1.22 puan ortalaması tuttturdu. Kuzey Amerika ise 1.00 puan ortalamasıyla en son sırada geldi.

Uzak doğu sürprizi

2022 Dünya Kupası’nda en fazla dikkat çeken sürprizlerin başında Uzak doğu ülkeleri geldi. Hem Japonya hem de Güney Kore gruplarında dev rakiplerini yenerek son 16 biletini aldı. Özellikle Japonya, Almanya ve İspanya’yı her iki maçta da geriden gelip devirdi, grubunu lider bitirdi. Güney Kore de son maçında Portekiz gibi güçlü bir rakibe karşı 1-0’dan 2-1 yaparak tarihi bir galibiyet elde etti, son 16’ya yükseldi.