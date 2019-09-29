Katar’da süren Dünya Şampiyonası’da sıcak hava koşulları nedeniyle gece yapılan maratonda bile sporcular zor anlar yaşadı.
Termometrenin 40 dereceyi gösterdiği, nem oranıyla ise 48 derece sıcaklığın hissedildiği maraton sırasında atletler 42 km’yi bitirmeye çaba gösterdi. Atletler, ıslak süngerler ve su şişelerini üzerlerine dökerek serinlemeye çalıştı.
67 kişinin koştuğu maratonu milli atletler; Elvan Abeylegesse ile Fadime Çelik’in bulduğu 27 isim tamamlayamadı. Kenyalı Chepngetich (2:32:43) şampiyon olurken Bahreynli Chelimo (2:33:46) 2. Namibyalı Johannes (2:34:15) 3. oldu.