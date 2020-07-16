Göz görme organıdır. Bu yüzden en önemli organlardan bir tanesidir. Çünkü dünyayı algılamanın en genel şekli göz sayesinde olur. Gözle görülmeyen her şey algılama konusunda sıkıntıya düşer. Görme duyusu da birçok organ gibi ileri yaşlarda etkililiğini yitirmektedir.

Yaşın ilerlemesi dolayısıyla gözlerde birçok rahatsızlık görülmektedir. Göz hastalıklarından biri olarak görülen katarakt göz sağlığı için ciddi anlamda önem taşıyan bir rahatsızlıktır. Yaşlanma sürecinde en çok etkilenen organ gözdür yaş ilerledikçe göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi durumu söz konusu olur buna bağlı olarak yakını görememe sorunu başlar yaşlanmaya bağlı olarak görülen göz hastalıklarından en çok rastlanan göz hastalığı ise katarakttır. Katarakt birçok kişide görülür. Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen katarakt tedavisi için cerrahi operasyon geçirilmesi gerekmektedir.

Katarakt nedir?

Katarakt genelde ilerleyen yaşlarda görülmeye başlayan bir hastalıktır. Göz içinde yer alan mercek üzerinde bulutsu, bulanık kısımlar oluşur. Bunun sonucu olarak görme duyusu negatif yönde etkilenir. Katarakt her iki gözde ya da tek gözde oluşabilir. Saydam olan mercek normal şartlarda ışığı gözün arkasına iletir. Böylece görme duyusu bulanıklaşan mercekte ise ışık yeteri kadar göz arkasında geçemez ve görüşün netliğini azaltır. Tedavi edilmedikçe bulanıklık artar. Hatta ilerleyen katarakt körlük sorunlarına neden olur.

Katarakt belirtileri nelerdir?

Katarakt ilerleyen yaşlarda görülmeye başlayan bir hastalık olduğu için görme konusunda ciddi anlamda sıkıntılar çıkar. Birçok hastalık gibi katarakt hastalığı da kişilerin duyu organlarının zayıflamasına neden olur. Katarakt olan kişiler okuma, görme, araç kullanma, merdiven inip çıkma konusundaki yetilerini yitirmeye başlar. Kataraktın belirtileri şunlardır;

- Işıktan şikayet etme ve gözlerde kamaşma

- Uzak ve yakını görememe durumu

- Güneşli günlerde görmede sıkıntı

- Renklerin soluk algılanması

- Gözlük numarasının değişmesi

- Gözlük ihtiyacının azalması

- Güneşli günlerde görmenin bozulmaya uğraması

- Gözlüksüz olarak yakın daha iyi görmeye başladı

- Derinlik algısını kaybetme

- Gece görüşünde azalma

- Göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi sebepler kataraktın belirtileri olarak görülür.

Katarakt tedavisi nasıl yapılır?

Özellikle ilerleyen yaşlarda görünmeye başlayan katarakt tedavisi için öncelikle göz muayenesi yapılır. Yüksek ışık ile göz doktoru hastanın gözünün içini inceler. Böylece kataraktan göz merceğini ne kadar etkilediğini öğrenir. Genç yaşlarda da görülebilen kataraktta bazı hastalar şikayetleri olmadığı zamanlarda rutin kontrol için gidildiğinde katarakta rastlanabilir. Katarakta için ilaç tedavisi mümkün değildir. Katarakt tedavisi için tek tedavi yöntemi cerrahi operasyondur. İleri düzeyde olmayan katarakt sorunu için gözlük kullanımı yeterli olabilmektedir. Tedavi yöntemi olarak ilerlemiş katarakt durumlarında ameliyat tek seçenektir.

Katarakt neden olur?

Katarakt göz merceğini göz saydamlığını azalması sonucu oluşur. Gözde lekelenmeler, kümelenmeler oluşur. Bu kümelenmeler güneş ışığının göz arkasına gelmesini engelleyerek görüntünün atlamasını azaltır. Kataraktın diğer nedenleri ise genetik nedenler yani ailede görülme durumu olmakla birlikte farklı sağlık sorunlarının bulunması da katarakta neden olabilir. Başka bir sebepten dolayı geçirilen göz ameliyatları, uzun süre güneş ışığında kalan gözler, şeker hastalığı taşıyan kişiler, göz travmaları ve üveit tarzı göz hastalıkları ve birçok farklı nedenden katarak görülmesi olasılığı mevcuttur.

Katarakt ameliyatı

Katarakt hastalığı için farklı tedavi yöntemleri bulunmaz. Katarakt hastalığı cerrahi tedavi yöntemi ile tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Gelişen teknoloji ile birlikte artık katarakt ameliyatları çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Göz çevresi lokal anestezi ile uyuşturulan katarakt ameliyatında küçük bir kesi atılarak bulanıklaşan mercek gözden çıkarılır. Daha sonra gözün içine yapay bir mercek yerleştirilir. Böylece doğal mercekte oluşan bulanıklaşma durumunun önüne geçilerek yapay mercek ile görme duyusu iyileştirilir. Böylece hastalar gözlüksüz olarak görme duyularını da birleştirir. Katarakt ameliyatı yaklaşık yarım saat süren kısa bir ameliyattır.

Katarakt ameliyatı sonrası göz bakımı ve tedavi önerileri

Katarakt ameliyatı çok kısa süren bir ameliyattır. Yaklaşık yarım saatlik bir operasyonla göz merceği değiştirilerek yapay mercek takılır. Ameliyat sonrası hasta aynı gün taburcu edilir. Ancak 3-4 hafta kadar göz damlası kullanımı gerekmektedir. Katarakt iki gözde de mevcut ise katarakt ameliyatı her iki göz için farklı tarihlerde yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hastalar aynı gün taburcu edilerek gözlerini kullanmaya başlayabilir. Böylece kısa sürede gerçekleştirilen ameliyat sonrası sıkıntısız bir şekilde göz tekrar kullanılmaya başlanır.