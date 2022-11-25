2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ilk maçında Ekvador'a Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kaybetmişti. Bu sonuçla Dünya Kupası'nda açılış karşılaşmasını kaybeden ilk takım olarak tarihe geçen Katar ikinci karşılaşmasına bugün çıkıyor. Ev sahibi, son Afrika şampiyonu Senegal'i konuk edecek. Afrika temsilcisi de turnuvadaki ilk sınavında Hollanda'ya 2-0'lık skorla boyun eğmişti. Dünya futbolunun en büyük organizasyonuna mağlubiyetle başlayan iki takımın da hedefi galibiyet.

Katar-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu karşılaşma Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. İspanyol Antonio Mateu'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Katar-Senegal muhtemel 11'ler:

Katar: Sheeb, Rawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afif, Ali.

Senegal: E.Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Jakobs, P.Sarr, N.Mendy, Gueye, Diatta, Dia, İ.Sarr.