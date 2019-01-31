Katar Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Dzemaludin Musovic, yarın oynanacak 2019 Asya Kupası finaline ilişkin "Katar, modern bir yaklaşımla çağdaş bir futbol oynuyor, onların başarısı beni son derece mutlu ediyor." dedi.

2004-2007 yıllarında Katar Milli Takımı’nı çalıştıran Musovic, AA muhabirine açıklamasında, Katar hükümeti ile ülkenin ileri gelenlerinin spora yatırım yaptığını belirterek, ülkenin spor alanındaki başarılarına şaşırılmaması gerektiğini kaydetti.

Musovic, Katar Milli Takımı’nın teknik direktörü Felix Sanchez ile tanıştığını belirterek, "Her detayla ilgilenen genç bir adamdı. Bu özelliği beni çok etkilemişti. Başarmak isteyen insanların her şeyden önce böyle bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Final yolunda Katar’ın oynadığı 6 maçta da gol yemediğine dikkati çeken Musovic, "Katar, modern bir yaklaşımla çağdaş bir futbol oynuyor, onların başarısı beni son derece mutlu ediyor. Bu sistematik bir çalışmanın göstergesidir. Milli takımda yer alan futbolcuların çoğu Sanchez’in uzun yıllar birlikte çalıştığı genç oyuncular. Onları çok iyi tanıyor. Bu sayede doğru kişileri seçme fırsatı bulduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Finale en iyi takımlar kaldı"

Katar’ın Asya Kupası’ndaki dengeleri değiştirdiğini aktaran Musovic, "Asya Kupası’nda genellikle Güney Kore, Japonya, Avustralya ve İran gibi ülkelerin Arap ülkelerini mağlup ettiğini biliyoruz. Şimdi bu durum değişti. Finale kadar olan kısımda en çok ilgi çeken takım Katar oldu. Japonya da son derece kaliteli bir takım. Finale kalanların en iyi takımlar olduğu söylenebilir. Bu da Asya futbolu için güzel bir gelişme." görüşlerini paylaştı.

2022 Dünya Kupası maçlarının Katar’da oynanacağını anımsatan Musovic, şunları kaydetti:

"Katar’ın Asya Kupası’ndaki performansı, başka takımlara karşı da aynı şekilde mücadele edebileceğinin bir göstergesidir. Yakın zamanda İsviçre’yi de mağlup etti. Dostluk maçlarında bu jenerasyonun farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu anladık. Kime karşı oynadıklarına aldırış etmeden kendi kalitelerine güvenmeleri gerekiyor. Bundan önceki jenerasyonların eksiği belki de buydu ve bu durum artık değişiyor."