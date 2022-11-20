Katar kaybetti, Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı

300 milyar Dolar'la tarihin en pahalı Dünya Kupası, adeta yeniden inşa edilen Katar'da başladı. Kupa, ilk kez Müslüman bir ülkede, ilk kez Orta Doğu'da ve ilk kez kış ayında oynanırken futbolseverler, 20 Kasım-18 Aralık arasında büyük bir heyecan yaşayacak.

Tarihin en pahalı Dünya Kupası

Ultra modern statlar, yollar, metrolar ve oteller derken; ev sahipliğinin belli olduğu Aralık 2010'dan bu yana toplamda 300 milyar Dolar harcandı. Tarihin en pahalı Dünya Kupası organizasyonu, Başkent Doha'nın adeta çevresinde hayat bulacak. Kupanın heyecanı 70 km.'lik bir alan içinde yaşanacak, 1 milyondan fazla futbolseverle Katar'ın nüfusu kabaca 3'te 1 oranında büyüyecek.





İlgili Haberler Türkiye'nin önemli isimlerinin Dünya Kupası favorileri





Açılış maçı: Katar - Ekvador

22. Dünya Kupası için Katar, adeta yeniden inşa edilirken açılış maçı Al Bayt Stadı'nda oynandı. A Grubu’ndaki maçta Ekvador, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya’dan hakem Daniele Orsato yönetti. Orsato’nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlendi.

Sahne Enner Valencia'nın!

Fenerbahçeli Enner Valencia, 15. dakikada kalecinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen tecrübeli golcü, 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıdaki etkili oyununu sürdüren Ekvador’da Valencia, bu kez de 31. dakikada sahneye çıktı. Preciado’nun ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ekvadorlu hücumcu, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Mücadelede başka gol olmadı ve A Grubu’nda Ekvador, Dünya Kupası’na 3 puanla başladı.









Dünya Kupası'ndaki son 5 golde imzası var

Süper Lig ’de bu sezon göz alıcı bir performans ortaya koyan Valencia formunu Dünya Kupası’na da taşıdı. 3. dakikada ofsayt nedeniyle golü geçersiz sayılan, Katar ağlarını 2 kez sarsarak galibiyeti getiren isim olan Valencia, yaşadığı sakatlık nedeniyle 77. dakikada oyuna devam edemedi. Dünya Kupası açılışına damga vuran Valencia, Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son 5 gole imza attı. Yıldız isim, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına 5 gollük seri yakalayan da ilk oyuncu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-Bayt Stadyumu’nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet-hükumet başkanları ile birlikte izledi. Törende, Katar Emiri Şeyh Temim bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Katar - Ekvador maçını da seyretti.









Dünya Kupası tarihinde bir ilk!

Al Bayt Stadı'nda oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar, Ekvador'a 2-0 mağlup olurken kupa tarihinde bir ilk yaşandı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir turnuvaya ev sahipliği yapan ülke, açılış maçını kaybetti.

Grubun diğer mücadelesi Senegal-Hollanda arasında oynanacak. Katar, 2. maçında Senegal'le karşılaşacak. Ekvador ise favori Hollanda ile kozlarını paylaşacak.







