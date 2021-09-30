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Katar GP, Formula 1 takvimine eklendi

Katar GP'nin Formula 1 yarış takvimine eklendiği resmen duyuruldu. Formula 1'den yapılan açıklamaya göre Katar, yarış takvimine eklendi. Katar, 19-21 Kasım tarihleri arasında F1'e ev sahipliği yapacak.

30 Eylül 2021, Perşembe 12:49 Son Güncelleme:
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Katar GP, Formula 1 takvimine eklendi

Formula 1 yönetimi, bir süredir yarış takvimine gireceğine yönelik iddiaların olduğu Katar GP'nin 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada Katar'ın Losail Uluslararası Pisti'nin, bu sezon 19-21 Kasım tarihlerinde Katar GP'ye ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Ayrıca Katar ile 2023 yılından itibaren 10 yıllık bir anlaşmaya varıldığı da açıklandı.

Böylelikle Katar resmen Formula 1 yarış takvimine girmiş oldu. 



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