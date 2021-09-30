Katar GP, Formula 1 takvimine eklendi

Formula 1 yönetimi, bir süredir yarış takvimine gireceğine yönelik iddiaların olduğu Katar GP'nin 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada Katar'ın Losail Uluslararası Pisti'nin, bu sezon 19-21 Kasım tarihlerinde Katar GP'ye ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Ayrıca Katar ile 2023 yılından itibaren 10 yıllık bir anlaşmaya varıldığı da açıklandı.

Böylelikle Katar resmen Formula 1 yarış takvimine girmiş oldu.







