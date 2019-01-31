TFF'nin Beykoz/Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri ile Katar Emniyet Teşkilatı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Tümgeneral Abdul Aziz Abdullah Al-Ansari başkanlığındaki Katar Emniyet Teşkilatı yetkilileri katıldı.

Ziyaret kapsamında TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem, Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, E-Bilet Müdürü Kerem Bilgin, Akreditasyon Sorumlusu Yahya Bolun tarafından Katar Emniyet Teşkilatı temsilcilerine; kanun, yönetmelik ve Futbol Federasyonu'nun kendi mevzuatındaki spor güvenlik konuları, Federasyonun kendi marka projeleri olan "Güvenlik Sistemi Geliştirme Projesi (cctv, turnike, kontrol odası)", "E-Bilet Projesi" ve "Akreditasyon Sistemi projesi" konularında bilgi verildi. Konuk heyet TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni de gezdi.

İHA