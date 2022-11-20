Dünya Kupası heyecanı, bu akşam A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Katar ilk kez, Güney Amerika temsilcisi de 4. kez (2002, 2006, 2014) bu büyük kupada boy gösterecek. Ekvador'da Fenerbahçe 'den Enner Valencia da forma giyecek. Bu mücadele öncesi Katar'ın, rakipten 8 oyuncuya açılış maçını kaybetmeleri için 7.4 milyon Dolar rüşvet teklif ettiği iddiaları ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu grubun diğer mücadelesi yarın Senegal-Hollanda arasında oynanacak.

Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turnuvanın ilk maçında bu akşam, ev sahibi Katar ile Enner Valencia'lı Ekvador karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak ve Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadele TRT1'den ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Shakira yok onlar var

Açılış seremonisinde ismi çıkan şarkıcılardan Dua Lipa, dedikoduların doğru olmadığını ve açılışta yer almayacağını açıklamıştı. 2006, 2010 ve 2014 açılışlarında sahne alan Shakira'nın da Katar'daki LGBT ve diğer insan haklarına karşıt yasalar sebebiyle Dünya Kupası'nın açılış töreninde konser vermeyi kabul etmediği bildirildi. Alınan bilgiye göre bu akşamki maç öncesi Güney Kore'den müzik grubu BtS ile the Black Eyed Peas ve J.Balvin aynı sahneyi paylaşacak.

2022 Dünya Kupası grupları...

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore