Katar - Ekvador maçı iddaa oranları

Katar'daki Aspire Academy'den çıkan; Katar'ın U19, U20 ve U23 takımları yönettikten sonra 3 Temmuz 2017'de A takıma terfi ettirilen Felix Sanchez, o günden bugüne 70 maçta Katar Milli Takımı'nın başında görev yaptı. Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'ın kadrosunda ülke dışında forma giyen hiç kimse yok! Tüm oyuncular Katar Yıldızlar Ligi'nde boy gösteriyor; kadronun en güvenilir ismi, kaptanları Hasan Al-Haydos. Al-Haydos, milli forma ile 160'dan fazla maça çıktı, 30'dan fazla gol attı. Al-Haydos ile hücumdaki üçlüyü oluşturan diğer iki isim; Akram Afif ve Almoez Ali adeta her şeyleri... Afif, La Liga'da Villarreal ile sahaya çıktı; Ali, İspanya ve Avusturya'nın alt liglerinde oynadı. Bu üç oyuncu dışında orta alanda Abdulaziz Hatem, savunmada Boualem Khoukhi tecrübeleriyle takıma katkı vermeye çalışacak.

KATAR - EKVADOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Fenerbahçeli Enner Valencia önderliğindeki Ekvador ise Paraguay, Kolombiya, Şili ve Peru'yu geride bırakıp Katar vizesi aldı. Dünya Kupası Elemeleri bittikten sonra çıktıkları 6 hazırlık maçının hiçbirinde gol yemediler. (2G 4B) Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro yönetiminde galibiyetten çok beraberlikleri var. (32 maç - 11G 13B) Independiente del Valle'de yetişen, CA Talleres'te parlayan 2002'li (sol) stoper Piero Hincapie'yi geçen yaz kapan Bayer Leverkusen çok büyük iş yaptı diyebiliriz. Valencia ve Hincapie dışında, İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen sol bek Pervis Estupinan ile merkez orta saha Moises Caicedo'yu es geçmemek lazım. Estupinan, İtalya ve İspanya gezdikten sonra bu yaz Brighton'a transfer oldu; Caicedo, Belçika aktarmalı Ada yolunu tuttu ve geçen sezonun son bölümünde formayı alıp bir daha da bırakmadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Katar son 5 maçının tamamını kazandı. 2022 yılı içerisinde tam 21 hazırlık maçı yaptılar ve sadece 3 kez yenildiler. (10G 8B)

- Ekvador'un 2022 yılında oynadığı 10 maçın 9'u "2.5 ALT" bitti. "2.5 ÜST" biten maçı 3-1 kaybettiler. (10 maç - 12 gol)

MİSLİ.COM YAZARI EFE UYSAL'IN YORUMU

Son 9 Dünya Kupası'nda açılış maçını ev sahibi ülkenin milli takımları oynadı ve hiçbiri mağlup olmadı. Hatta 2002'de iki ev sahibi vardı; Güney Kore de Japonya da ilk maçını kaybetmedi. Tüm ev sahipleri gol attı, 7 ev sahibi turnuvanın ilk maçını kazandı. Daha önceki dünya kupalarında ev sahipleri her zaman açılış maçını oynamadı ama bir sefer hariç Dünya Kupası tarihinde ev sahipleri ilk maçlarını kaybetmedi. Katar'ın daha önceki ev sahiplerine göre futbolu geride ama tüm ülkenin uzun zamandır bu turnuvaya hazırlandığı ve büyük yatırımlar yaptığı bu organizasyona çok motive olacağı aşikar. En azından 1 gol atarlar. Son 7 hazırlık maçını boş geçmediler. Ekvador'un şüphesiz futbolu Katar'a kıyasla çok daha ilerde olsa da Katar başka bir motivasyonla oynayacak.Mağlup olmayacaklarını da düşünüyorum. Skor tahminim 1-1.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Ekvador kazanır" oldu! %21'lik kesim Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar karşısında Ekvador'dan yana... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.