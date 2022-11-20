Katar-Ekvador maçı (CANLI)

Dünya Kupası heyecanı, bu akşam A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Katar ilk kez, Güney Amerika temsilcisi de 4. kez (2002, 2006, 2014) bu büyük kupada boy gösterecek. Ekvador'da Fenerbahçe 'den Enner Valencia da forma giyiyor. Bu mücadele öncesi Katar'ın, rakipten 8 oyuncuya açılış maçını kaybetmeleri için 7.4 milyon Dolar rüşvet teklif ettiği iddiaları ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu grubun diğer mücadelesi yarın Senegal-Hollanda arasında oynanacak.

15' Savunma arkasına koşu yapan Ekvador'un kaptanı Enner Valencia, ceza sahasında Saad Al Sheeb'in müdahalesiyle yerde kaldı. Daniele Orsato, beyaz noktayı gösterirken Katar kalecisine de sarı kart gösterdi.

GOL | 16' Penaltıda hata yapmayan Enner Valencia, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2022 Dünya Kupası'nın ilk golü Fenerbahçe'nin yıldızından geldi.

Katar-Ekvador maçı hangi kanalda?

Turnuvanın ilk maçında bu akşam, ev sahibi Katar ile Enner Valencia'lı Ekvador karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan ve Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadele TRT1'den ekranlara geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

2022 Dünya Kupası grupları...

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore