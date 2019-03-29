Katalonya'da yeni lider Miguel Ángel López

Katalonya Turu'nun (Volta a Catalunya) 5. etabını, Astana'dan Miguel Ángel López kazandı. Parkuru 4 saat 2 dakika 7 saniyede tamamlayan Kolombiyalı sporcu, bu derecesiyle genel klasmanın yeni lideri de olmayı başardı.

29 Mart 2019, Cuma 07:09
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Katalonya'da yeni lider Miguel Ángel López

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Bisiklet Turu'nun (Volta Ciclista a Catalunya) 4. gününde sporcular; 150.3 km'lik, dağlık Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp) etabını geride bıraktı. İniş çıkışlarıyla, oldukça sert bir yapıda olan parkuru, Astana'dan Miguel Ángel López ilk sırada tamamladı. Kolombiyalı bisikletçi 4 saat 2 dakika 7 saniyede bitiş çizigisne ulaşırken, onu 16 saniye gerisinden takip eden BORA - hansgrohe sporcusu Gregor Mühlberger ikinci,  Movistar'dan Marc Soler ise üçüncü oldu.

Miguel Ángel López, aldığı bu sonuçla birlikte, yarışın genel klasman lideri de olmayı başardı.

Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp) etabının ilk 10'u:

1   López Miguel Ángel   Astana Pro Team               4:02:07

2   Mühlberger Gregor   BORA - hansgrohe            0:16

3   Soler Marc         Movistar Team               ,,

4   Bernal Egan         Team Sky                  ,,

5   Yates Adam         Mitchelton-Scott            ,,

6   Quintana Nairo      Movistar Team               0:19

7   Kruijswijk Steven   Team Jumbo-Visma            ,,

8   Martin Guillaume   Wanty - Gobert Cycling Team      0:32

9   Woods Michael      EF Education First            0:41

10   Majka Rafał         BORA - hansgrohe            0:42

4. etap sonuçlarının tamamını görmek için tıklayın

De Gendt daha fazla dayanamadı

İlk günden beri genel klasman liderliğini elinde bulunduran Lotto Soudal bisikletçisi Thomas De Gendt, tahtını sert bir düşüşle kaybetti. 4. etabı, birinciden 8 dakika 55 saniye sonra, 46. sırada tamamlayabilen Belçikalı sporcu, genel klasmanda 29 sıra birden düşerek 30'unculuğa kadar geriledi. Yarışın yeni lideri Miguel Ángel López ile ikinci Adam Yates arasında 14 saniyelik bir fark bulunuyor.

Katalonya Turu'nda genel klasmanın ilk 5'i:

1   López Miguel Ángel   Astana Pro Team         17:31:05

2   Yates Adam         Mitchelton-Scott      0:14

3   Bernal Egan         Team Sky            0:17

4   Quintana Nairo      Movistar Team         0:25

5   Martin Dan         UAE-Team Emirates      0:46

Genel klasman sıralamasının tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolarda son durum

Yeşil mayo (Genel klasmman lideri) : Miguel Ángel López - Astana

Mavi mayo (Puan/en iyi sprinter): Egan Bernal - Sky

Kırmızı mayo (En iyi tırmanışçı): Thomas De Gendt - Lotto Soudal

Turuncu mayo (En iyi genç): Gregor Mühlberger - BORA hansgrohe

Takımlarda ilk 5:

1   Movistar Team               52:38:05

2   Astana Pro Team            6:02

3   BORA - hansgrohe            7:49

4   Wanty - Gobert Cycling Team   15:33

5   Mitchelton-Scott            16:44

5 etap: Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès

99. Katalonya Bisiklet Turu'nun 5. etabında, son iki günün ardından bisikletçiler için daha yumuşak bir parkur bulunuyor. Deniz seviyesinden 1120 metre yüksekte start alacak 154 bisikletçi, ilk 20 km'de 1800 metreye kadar tırmanıp ardından 180 metredeki finiş çizgisine kadar yaklaşık 160 km boyunca sürekli irtifa kaybederek pedal çevirecekler. Toplam 188.1 km uzunluktaki Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès etabı, Türkiye saatiyle 14.40'ta başlayacak.


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