A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
99. Katalonya Turu'nda 6. gün, dün koşulan Valls › Vila-seca etabıyla geride kaldı. 169,1 km'lik parkuru, 3 saat 56 dakika 36 saniyede tamamlayan Sunweb'den Michael Matthews, bitiş çizgisini ilk geçen isim olmayı başardı. Podyumun ikinci basamağını Bahrain Merida'dan Phil Bauhaus elde ederken, Mitchelton-Scott'tan Daryl Impey üçüncü oldu.
Valls - Vila-seca etabının ilk 10'u:
1 Matthews Michael Team Sunweb 3:56:36
2 Bauhaus Phil Bahrain Merida ,,
3 Impey Daryl Mitchelton-Scott ,,
4 Bevin Patrick CCC Team ,,
5 Aristi Mikel Euskadi Basque Country - Murias ,,
6 Hofstetter Hugo Cofidis, Solutions Crédits ,,
7 Gibbons Ryan Team Dimension Data ,,
8 López Miguel Ángel Astana Pro Team ,,
9 Majka Rafał BORA - hansgrohe ,,
10 Mas Enric Deceuninck - Quick Step ,,
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Miguel Ángel López şampiyonluğa gidiyor
Astana'dan Miguel Ángel López, Katalonya Turu'nun son gününe girilirken, genel klasman liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Dünkü yarışı 7. sırada tamamlayan Kolombiyalı sporcu, bugün koşulacak son etap öncesinde ikinci Adam Yates'la arasındaki 14 saniyelik farkı korumaya devam ediyor.
Genel klasmanda ilk 5:
1 López Miguel Ángel Astana Pro Team 25:53:41
2 Yates Adam Mitchelton-Scott 0:14
3 Bernal Egan Team Sky 0:17
4 Quintana Nairo Movistar Team 0:25
5 Martin Dan UAE-Team Emirates 0:46
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Lider mayolarda son durum
Yeşil mayo (Genel klasmman lideri) : Miguel Ángel López - Astana
Mavi mayo (Puan/en iyi sprinter): Michael Matthews - Sunweb
Kırmızı mayo (En iyi tırmanışçı): Thomas De Gendt - Lotto Soudal
Turuncu mayo (En iyi genç): Egan Bernal - Sky
5 etap: Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès
99. Katalonya Bisiklet Turu'nun kapanış etabı, bölgenin en büyük şehri Barcelona'da koşulacak. 143,1 km'lik yarış Türkiye saatiyle 12.55'te başlayacak.