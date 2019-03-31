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Katalonya'da Valls - Vila-seca etabının galibi Michael Matthews oldu

99. Katalonya Turu'nun 6. etabını, Sunweb'den Michael Matthews kazandı. Bahrain Merida'dan Phil Bauhaus ikinci, Mitchelton-Scott'tan Daryl Impey ise üçüncü oldu.

31 Mart 2019, Pazar 14:11
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Katalonya'da Valls - Vila-seca etabının galibi Michael Matthews oldu

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Turu'nda 6. gün, dün koşulan Valls › Vila-seca etabıyla geride kaldı. 169,1 km'lik parkuru, 3 saat 56 dakika 36 saniyede tamamlayan Sunweb'den Michael Matthews, bitiş çizgisini ilk geçen isim olmayı başardı. Podyumun ikinci basamağını   Bahrain Merida'dan Phil Bauhaus elde ederken, Mitchelton-Scott'tan Daryl Impey üçüncü oldu.

Valls - Vila-seca etabının ilk 10'u:

1   Matthews Michael   Team Sunweb                  3:56:36

2   Bauhaus Phil      Bahrain Merida                  ,,

3   Impey Daryl         Mitchelton-Scott               ,,

4   Bevin Patrick      CCC Team                     ,,

5   Aristi Mikel      Euskadi Basque Country - Murias   ,,

6   Hofstetter Hugo      Cofidis, Solutions Crédits         ,,

7   Gibbons Ryan      Team Dimension Data               ,,

8   López Miguel Ángel   Astana Pro Team                  ,,

9   Majka Rafał         BORA - hansgrohe               ,,

10   Mas Enric         Deceuninck - Quick Step            ,,

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Miguel Ángel López şampiyonluğa gidiyor

Astana'dan Miguel Ángel López, Katalonya Turu'nun son gününe girilirken, genel klasman liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Dünkü yarışı 7. sırada tamamlayan Kolombiyalı sporcu, bugün koşulacak son etap öncesinde ikinci Adam Yates'la arasındaki 14 saniyelik farkı korumaya devam ediyor.

Genel klasmanda ilk 5:

1    López Miguel Ángel   Astana Pro Team      25:53:41

2    Yates Adam         Mitchelton-Scott      0:14

3   Bernal Egan         Team Sky            0:17

4   Quintana Nairo      Movistar Team         0:25

5    Martin Dan         UAE-Team Emirates      0:46

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolarda son durum

Yeşil mayo (Genel klasmman lideri) : Miguel Ángel López - Astana

Mavi mayo (Puan/en iyi sprinter): Michael Matthews - Sunweb

Kırmızı mayo (En iyi tırmanışçı): Thomas De Gendt - Lotto Soudal

Turuncu mayo (En iyi genç): Egan Bernal - Sky

5 etap: Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès

99. Katalonya Bisiklet Turu'nun kapanış etabı, bölgenin en büyük şehri Barcelona'da koşulacak. 143,1 km'lik yarış Türkiye saatiyle 12.55'te başlayacak.



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