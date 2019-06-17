Katalonya’da kazanan Marquez

MotoGP’de sezonun yedinci ayağı, dün İspanya’nın Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti’nde 24 tur üzerinden yapıldı.

17 Haziran 2019, Pazartesi 06:01
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Katalonya’da kazanan Marquez

Yarışı, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı. Startta 10’unculuktan 4’üncülüğe tırmanan Jorge Lorenzo’nun (Repsol Honda) 2. turda motosikletinin kontrolünü kaybetmesi, lider Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) da dahil ilk 6 içindeki 4 sürücünün yarış dışı kalmasıyla sonuçlandı. Seyircisi önünde yarışan Repsol Honda pilotu Marc Marquez, kaza sonrası aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu ve bu sezon 4, kariyerinin 48. MotoGP zaferine ulaştı.

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