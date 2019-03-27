A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Turu'nda 2. gün, dün koşulan 166.7 km'lik Mataró - Sant Feliu de Guixols etabıyla geride kaldı. 170 sporcunun start aldığı yarışı, Sunweb takımından Michael Matthews 4 saat 9 dakika 34 saniyelik derecesiyle kazandı. Bisikletçiler, bitiş çizgisine toplu halde ulaşırken, Movistar'dan Alejandro Valverde ikinci, Mitchelton-Scott'tan Daryl Impey ise üçünsü sırayı aldı.

Mataró - Sant Feliu de Guixols etabının ilk 10'u:

1 Matthews Michael Team Sunweb 4:09:34

2 Valverde Alejandro Movistar Team ,,

3 Impey Daryl Mitchelton-Scott ,,

4 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe ,,

5 Eiking Odd Christian Wanty - Gobert Cycling Team ,,

6 Knox James Deceuninck - Quick Step ,,

7 Bevin Patrick CCC Team ,,

8 Gasparotto Enrico Team Dimension Data ,,

9 Formolo Davide BORA - hansgrohe ,,

10 Martin Dan UAE-Team Emirates ,,

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İkinci etabın özet görüntüleri

Lider De Gendt, zaman farkını koruyor

Turun genel klasman lideri Thomas De Gendt, etabı 40. sırada tamamlamasına karşın ikinciyle arasındaki zaman farkını korumasını bildi. Belçikalı bisikletçiyle ikinci Alejandro Valverde arasında 2 dakika 47 saniyelik bir süre bulunuyor. De Gendt, bugün koşulacak 3. etapta da genel klasman lideri mayosunu giymeye devam edecek. Öte yandan De Gendt'in en iyi sprinter ve en iyi tırmanış kategorilerindeki liderliği sürmesine karşın, mavi mayoyu (en iyi sprinter) taşıyacak isim değişti.

Dün Grega Bole tarafından giyilen en iyi sprinter mayosu, 2. etabın galibi Michael Matthews'a geçti.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 De Gendt Thomas Lotto Soudal 8:23:50

2 Valverde Alejandro Movistar Team 2:47

3 Matthews Michael Team Sunweb 2:48

4 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe ,,

5 Impey Daryl Mitchelton-Scott 2:54

Genel klasman sıralamasının tam listesini görmek için tıklayın

Lider mayolar ve sahipleri:

Yeşil mayo (Genel klasman lideri): Thomas De Gendt - Lotto Soudal

Mavi mayo (En iyi sprinter): Michael Matthews - Sunweb

En iyi tırmanışçı (Kırmızı): Luis Ángel Maté - Cofidis, Solutions Crédits

En iyi genç (Turuncu): Maximilian Schachmann - BORA hansgröhe

Takımlar klasmanında ise Lotto Soudal'in liderliği sürüyor. İkinci sırada BORA - hansgrohe üçüncü sırada ise Mitchelton-Scott takımı bulunuyor.

Takımlar klasmanında ilk 5:

1 Lotto Soudal 25:17:42

2 BORA - hansgrohe 2:38

3 Mitchelton-Scott 2:42

4 Wanty - Gobert Cycling Team ,,

5 EF Education First ,,

Takımlar klasmanının tam halini görmek için tıklayın

3. etap: Sant Feliu de Guixols - Vallter 2000

99. Katalonya Turunun 3. gününde bisikletçiler; deniz kıyısından başlayıp, karlı zirvelere doğru yapacakları yolculuklarının sonunda ilk zirve finişiyle karşı karşıya gelecekler. 167 bisikletçinin yer alacağı 179 km'lik Sant Feliu de Guixols › Vallter 2000 etabı, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak.