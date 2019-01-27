Katalonya derbisi Barcelona’nın

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona’yı 2-0 mağlup etti.

27 Ocak 2019, Pazar 23:39
- A +
Katalonya derbisi Barcelona’nın

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona’yı 2-0 mağlup etti.

Katalonya bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçta Barcelona’nın gollerini Nelson Semedo (Dk. 9) ve Lionel Messi (Dk. 69) attı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 49’a çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid’in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Girona ise 24 puanda kaldı.

Öte yandan Barcelona’nın kaptanı Messi, La Liga’da 19 gole ulaşırken, hem İspanya’da hem de Avrupa liglerinde gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.