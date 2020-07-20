Kastamonuspor - Tuzlaspor (CANLI İZLE)

TFF 2. Lig Play-Off maçları başladı. Çeyrek final maçında Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. 2.Lig Kırmızı Grup'ta 53 puan toplayan Kastamonuspor sezonu 3. sırada bitirdi. Aynı puanlı Tuzlaspor ise averajla 4. sırada yer aldı. GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor mücadelesinin galibi Ankara Demirspor - Sakaryaspor maçının kazananı ile 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Kastamonuspor'da başarılı oyuncu Metincan Cici'ye Galatasaray ve Beşiktaş 'ın talip olduğu öğrenildi. Söz konusu oyuncuyu Tuzlaspor müsabakasında Galatasaray ve Beşiktaşlı yetkililerin takip edeceği gelen haberler arasında.

TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün, takıma yaptığı konuşmada, "Sizlere güveniyoruz. Yolunuz açık olsun. Bu sezon gösterdiğiniz performansı play-off maçlarında taçlandıracağınıza ve bu şehre kupayla döneceğinize inanıyorum." diye konuştu.

Kastamonuspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Gloria Sports Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı. Bülent Birincioğlu'nun düdük çaldığı mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Kastamonuspor - Tuzlaspor ilk 11'ler:

Kastamonuspor: İsmail, Hakan, Recep, Faruk, Özgür Yılmaz, Özgür İleri, Doğanay, Metincan, Ömer, Alican, İlyas

Tuzlaspor: Bayram, Yasin, Doğan Can, Bülent, Sadık, Gökcan, Muhammed, Kemal, Batuhan, Samet, Burak



