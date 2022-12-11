Kastamonuspor-Kocaelispor maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Fatih Tokail xx, Egemen Savran xx, Güner Mumcu xx
GMG Kastamonuspor: Şaban Özel xx, Berkan Turan x (Yasin Başaytaç dk. 62 x), Ömer Faruk Yücel, Abdulaziz Solmaz xx (Alptekin Çaylı dk. 79 ?), Metincan Cici xx, Ergin Keleş xx, İsmail Bilgin xx, Ayhan Gürbüz x (Berkay Samancı dk. 61 x, (Efe Görgülü dk. 88 ?)), Erman Bulucu xx, Eray Birniçan xx, Ramazan Işık x (Ramazan Ekinci dk. 46)
Kocaelispor: Yalçın Kılınç xx, Alpay Çelebi xx, Cem Ekinci xxx (Diogo Coelho dk. 90 ?), Y. Cihat Çelik xx, Okan Eken xx (Mertan Caner Öztürk dk. 88 ?), Tayfun Aydoğan, Kubilay Yavuz x (Mesut Can Tunalı dk. 87 ?), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xx, Gökhan Değirmenci xxx, Ali Kaya x (Hazarcan Karacak dk. 79 ?)
Gol: Cem Ekinci (dk. 13) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Yücel, Berkan Turan, Erman Bulucu (Kastamonuspor), Cem Ekinci Altay Çelebi, Yağız Gül (Kocaelispor)