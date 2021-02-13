Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor’un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkarak çeyrek finale isimlerini yazdırmak istediklerini söyledi. Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta B Grubu dördüncü maçında Rusya temsilcisi Lada’yı 29-27 yenerek grupta 2. sıraya yükseldiklerini belirtti.

Takımda morallerin yerinde olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Rusya gibi zorlu bir deplasmanda galip gelmek elbette oldukça zor ve mücadele gerektiren bir süreçti. Böyle kritik bir deplasman maçından puanla dönmemiz hepimizin morallerini üst seviyeye çıkardı." dedi.

Pazartesi günü deplasmanda Polonya temsilcisi MKS Perla ile karşılaşacaklarını anlatan Bıyıklı, "Polonya temsilcisi ile grubun ilk maçında evimizde sahadan 20-20 berabere ayrıldık. Bu maçın hakkı beraberlik değil, bizim galibiyetimizdi ama olmadı. Polonya’da rakibimiz karşısında puan alarak gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.