EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda yer alacak takımlar duyuruldu.

EHF’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Kastamonu Belediyespor’un katılacağı organizasyonda yeni sezonda 16 takım mücadele edecek.

Turnuvada çekilecek kuraların ardından takımlar, 8’erli gruplara ayrılarak birbiriyle karşılaşacak.

Açıklamada, geçen sezon Metz ile play-off maçlarına çıkmadığı gerekçesiyle Almanya temsilcisi Borussia 09 Dortmund’un, organizasyona bu sezon katılım bedeli olarak 140 bin avro ödemesi gerektiği de belirtildi.

EHF Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımlar şöyle:

HC Podravka Vegeta (Hırvatistan), Odense (Danimarka), Brest Bretagne (Fransa), Borussia 09 Dortmund (Almanya), FTC-Rail Cargo Hungaria (Macaristan), Györi Audi ETO KC (Macaristan), Buducnost BEMAX (Karadağ), Vipers Kristiansand (Norveç), CSM Bükreş (Romanya), CSKA (Rusya), Esbjerg (Danimarka), Metz (Fransa), Rostov-Don (Rusya), RK Krim Mercator (Slovenya), IK Savehof (İsveç), Kastamonu Belediyespor.