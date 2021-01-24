Avrupa Hentbol Kupası EHF CUP’ta B Grubu’nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, gurubundaki üçüncü karşılaşmasına çıktı. Kastamonu Belediyespor (KBSK), Rusya temsilcisi Handball Club Lada ekibiyle Kastamonu Merkez Yeni Spor Salonu’nda mücadele etti. Müsabakaya hızlı başlayan Rusya temsilcisi Lada, bulduğu atakları değerlendirerek Kastamonu temsilcisi karşısında ilk yarısı 13-14 önde tamamladı.

İkinci yarıya tutuk başlayan Kastamonu Belediyespor, Lada karşısında 3 sayı geriye düştü. Hızlı toparlayan ve oyuna ortak olan Kastamonu, Lada’ya defansta geçit vermeyerek hızlı ataklarda bulduğu gollerle 9’uncu dakikada 2 sayı öne geçmeyi başardı. İkinci yarı oyuna tamamen ağırlığını koyan Kastamonu Belediyespor, 12’inci dakikada ise Lada karşısında farkı 4’e çıkardı. Lada’nın ataklarını kesen Kastamonu ekibi, bulduğu hızlı atakları iyi değerlendirerek Lada karşısında 16’ıncı dakikada 5 farka ulaştı ve 22-18 öne geçti. Karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Kastamonu Belediyespor, Lada karşısında gösterdiği üstün performansıyla 29-25 galip ayrıldı.

Mücadelede Kastamonu Belediyespor kalecisi Merve Durdu da boş gördüğü Lada kalesine gönderdiği iki topu ağlarla buluşturdu. Ayrıca karşılaşmada Betül Yılmaz’ın da aynı taktikle Lada kalesine gönderdiği top gol oldu.

Kastamonu Belediyespor, grupta çıktığı üçüncü maçında ilk galibiyetini alarak dengeleri de değiştirmiş oldu. Öte yandan karşılaşmada dünyaca ünlü Norveçli sporcu Amanda Kurtovic, 10 gol atarak takımını sırtlarken, Nina Zulic ise 5 gol ile takımına katkı verdi. Lada’da ise Kirdiasheva 9 gol atmasına rağmen takımını yenilmekten kurtaramadı.

İHA