Kastamonu Belediyespor deplasmanda galip

Kastamonu Belediyespor deplasmanda Osmangazi Belediyespor’u 36-25 yendi.
Dikkaldırım Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Kastamonu Belediyespor’un 14-12 üstünlüğüyle sona erdi.
Kastamonu Belediyespor deplasmanda Osmangazi Belediyespor’u 36-25 yendi.
Dikkaldırım Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Kastamonu Belediyespor’un 14-12 üstünlüğüyle sona erdi.
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