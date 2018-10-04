Kastamonu Belediyespor deplasmanda galip

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4'üncü hafta maçında Kastamonu Belediyespor deplasmanda Osmangazi Belediyespor'u 36-25 yendi.

04 Ekim 2018, Perşembe 20:36
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Kastamonu Belediyespor deplasmanda Osmangazi Belediyespor’u 36-25 yendi.

Dikkaldırım Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Kastamonu Belediyespor’un 14-12 üstünlüğüyle sona erdi.

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