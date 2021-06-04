Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde başarılı performans sergileyen ve kariyerine Danimarka’da devam edecek olan, ailemizin önemli bir parçası Beyza İrem Türkoğlu’na teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun bizim kız, gurbet ellerde kendine iyi bak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın da takıma katkıları dolayısıyla 24 yaşındaki sporcuyu tebrik edip plaket verdiği kaydedildi.

Beyza İrem Türkoğlu, Kastamonu Belediyespor’a 2019-2020 sezonunda katılmıştı.