Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanşında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE’ye konuk oldu. Macaristan’daki Vac Varos Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 15-9 önde kapatan ev sahibi Vaci NKSE, karşılaşmadan ise 30-25 galip ayrıldı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmayı 33-26’lık skorla kazanan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçta daha az skor farkıyla yenildiği için turnuvada gruplara kalan taraf oldu.

Turnuvanın grup aşaması maçları, 4 Ocak 2020’de başlayacak.