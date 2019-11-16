Kastamonu Belediyespor, Avrupa'da gruplarda
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Vaci NKSE’ye 30-25 mağlup oldu. İlk maçı 7 sayı farkla kazandığı için rakibini eleyen Kastamonu Belediyespor, kupada grup aşamasına yükseldi
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanşında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE’ye konuk oldu. Macaristan’daki Vac Varos Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 15-9 önde kapatan ev sahibi Vaci NKSE, karşılaşmadan ise 30-25 galip ayrıldı.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmayı 33-26’lık skorla kazanan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçta daha az skor farkıyla yenildiği için turnuvada gruplara kalan taraf oldu.
Turnuvanın grup aşaması maçları, 4 Ocak 2020’de başlayacak.