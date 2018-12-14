Kaş Yelken Kulübü tarafından düzenlenecek yarışlar, Kaş Limanı önleri ile Çukurbağ Yarımadası güneyi parkurunda gerçekleşecek. Toplamda 6 optimist yarışın hedeflendiği etkinlikte, 15 Aralık cumartesi günü sporcu toplantısının ardından ilk start 11:30’da verilecek. Yarışlar, World Sailing (WS) Yelken Yarış Kuralları (RSS) 2017-2020, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2018 Yarış Talimatı ve İlke Kararları uyarınca yapılacak.
Yarışmalar sonunda, 16 Aralık pazar günü saat 17:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlenecek. Ödüller TYF ilke kararlarına göre verilecek. Kaş yelken Kulübünün de özel ödülleri olacak.
İHA