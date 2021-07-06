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Kasper Hjulmand: Christian Eriksen hep aklımda

EURO 2020'de büyük bir başarıya imza atan Danimarka Milli Takımı'nın teknik direktörü Kasper Hjulmand, her maç öncesi ve sonrasında Christian Eriksen'in hep aklında olduğunu belirtti.

06 Temmuz 2021, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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Kasper Hjulmand: Christian Eriksen hep aklımda

EURO 2020'de takımını mükemmel bir şekilde ayakta tutmayı başaran ve Eriksen'in yaşadığı talihsizliği motivasyon anlamında oyuncularına bir güç olarak aktarmayı başaran Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, "Her maçın öncesinde ve sonrasında aklımda Eriksen var. Hep kafamda, 'Bir sonraki maçta sahada onu görmek müthiş olurdu' düşüncesi var. Eriksen hâlâ bizim takımımızın önemli bir parçası. Wembley'e de yanımızdaymış gibi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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