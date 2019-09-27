Ligue 1 ekiplerinden Nice'in geçtiğimiz yaz Ajax'tan transfer ettiği Danimarkalı santrfor Kasper Dolberg, geçtiğimiz günlerde antrenmandayken 70 bin euro değerindeki lüks saatinin çalınmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Polisin soruşturma başlattığı olayla ilgili Fransız basınından gelen son haberse gündem yarattı.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Nice yönetiminin söz konusu olayla ilgili 18 yaşındaki futbolcuları Lamine Diaby-Fadiga'dan şüphelendiğini yazdı. Haberde genç golcünün hırsızlık yaptığının anlaşılması hâlinde kulüp tarafından kontratının feshedileceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler