Yükselen performansı ile dikkat çeken ve ligde son olarak Göztepe ile oynanan mücadelede rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor’un yıldız golcüsü Hugo Rodallega, Kasımpaşa karşılaşmasına da özel olarak hazırlanıyor...

Lacivert- Beyazlılar’a karşı çıktığı son 3 maçta 3 gol atan Kolombiyalı santrfor, bu maçta da takımına 3 puanı getirmek için elinden geleni yapacak. Fırtına’nın en etkili silahlarından biri olacak.

Bu doğrultuda 33 yaşındaki futbolcunun, dünkü antrenmanın ardından ekstra çalışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu sezon Bordo-Mavililer ile 27 karşılaşmaya çıkan Rodallega, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.