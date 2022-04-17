Süper Lig 'de bu sezon kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, 17. haftada Sami Uğurlu gelmeden önce 12 puanla sonuncu sırada yer alıyordu. Ancak Sami hocanın gelmesi sonrasında adeta yeniden doğan İstanbul ekibi, aldığı galibiyetlerle tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

4. TEKNİK DİREKTÖRDE BAŞARI GELDİ

Kasımpaşa sezona Şenol Can ile başlangıç yapmıştı. Hatay ile oynanan ligin 1. haftasındaki maçın sonrasında İstanbul ekibi sürpriz bir şekilde Şenol Can ile yolları ayırarak takımın başına Cihat Arslan'ı getirdi. Mavi beyazlılar, 9 hafta sonrasında Cihat Arslan'ın da görevine son verdi ve sonrasında Hakan Kutlu'yla teknik direktör olarak anlaşma sağladı.

Hakan Kutlu ile de 7 haftalık bir süreç yaşayan İstanbul ekibi, daha sonra Sami Uğurlu'yu takımın başına getirdi. Ne olduysa bu andan sonra oldu. Sami Uğurlu Antalya deplasmanından 1 puan alarak macerasına başladı.

SAMİ UĞURLU TAKIMI İPTEN ALDI

Sonrasında Kasımpaşa ile çıktığı 5 maçtan arka arkaya galibiyet aldı. Ta ki lider Trabzonspor maçına kadar. Deplasmanda lider Trabzonspor'a 1-0 kaybeden mavi beyazlılar, buradaki mücadelesiyle de spor kamuoyundan takdir topladı.

Kasımpaşa, Sami Uğurlu gelmeden önce 17. haftada 12 puanla son sırada yer alırken, Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı ve Süper Lig'de son sıradayken bu başarı ile şu an 44 puanla 11. sıraya yükseldi.

GÖZLER SAMİ HOCANIN ÜSTÜNDE

43 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa ile gösterdiği başarıyla herkesin konuştuğu teknik adamlardan birisi olurken, dikkatleri de üstünde toplamayı başardı.