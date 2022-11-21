Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, sezonun kalanında koltuğu Selçuk İnan'a devredecek.

Genç teknik adam bugün çalışmaya başladı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Eylül 2020'den Ocak 2022'ye kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak üst üste alınan 3 yenilginin ardından yolları ayıran Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaşmış ancak Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte genç çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Kasımpaşa geride kalan 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.

Ömer Necati Albayrak

İlgili Haberler Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: O takımda oynamak istiyor



