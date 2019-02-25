Kasımpaşa’nın önlenemez düşüşü

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkati çeken Kasımpaşa, ikinci devrede ise puana hasret kaldı.

Süper Lig’in 23. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 3-0 yenilen lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 6. maçta da puan almayı başaramadı.Devre arasına 29 puan ve averajla lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde 4. sırada giren Kasımpaşa, ikinci yarıda üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından zirveden uzaklaştı.

Ligin ilk 17 haftalık diliminde en çok gol atan takım konumunda bulunmasına karşın (37), ikinci yarıda çıktığı 6 müsabaka sadece 2 kez fileleri havalandırabilen lacivert-beyazlılar, son 11 haftaya küme düşme hattının 5 puan üstünde girdi.

Son 9 maçta 8 yenilgi

Kasımpaşa, Süper Lig’de çıktığı son 9 müsabakanın 8’inde sahadan puansız ayrıldı.Lacivert-beyazlılar, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düşüşe geçti.Bu süreçte İstikbal Mobilya Kayserispor (3-0), Atiker Konyaspor (3-2), Çaykur Rizespor (1-0), Medipol Başakşehir (2-0), Demir Grup Sivasspor (3-1), MKE Ankaragücü (3-0), Galatasaray (4-1) ve Aytemiz Alanyaspor’a (3-0) mağlup olan Kasımpaşa, tek galibiyetini ise ilk yarının son haftasında Beşiktaş’a (4-1) karşı aldı.

Kalesini gole kapatamıyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’de en fazla gol yiyen takımlar sıralamasında başı çekiyor.

Lacivert-beyazlılar, ligde yaptığı 23 maçta kalesinde 44 gol gördü.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig’de oynadığı 23 müsabakanın 20’sinde kalesini gole kapatamayarak bu alanda da kötü bir grafik çizdi. Kasımpaşa, sadece ligin ilk yarısında kazandığı Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kalesini gole kapatabildi.

İlk golü yediği maçları kaybediyor

Kasımpaşa, bu sezon ligde ilk golün kalesine atıldığı karşılaşmalarda puan almakta zorlanıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, ilk golü yediği 11 maçın 9’unda sahadan mağlup ayrıldı. İstanbul ekibi, kalesinde ilk golü gördüğü diğer 2 karşılaşmada ise birer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Diagne ve Eduok’u arıyor

Kasımpaşa, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne ile Samuel Eduok’un yokluğunu hissediyor.

Galatasaray’a transfer olan Diagne ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yolunu tutan Eduok, ilk yarıda sergiledikleri performansla lacivert-beyazlıların üst sıralarda tutunmasında önemli rol oynamıştı.İki futbolcu, Kasımpaşa’nın ilk yarıda kaydettiği 37 golün 25’ine imza atarak hücumda önemli bir katkı sağlamıştı.

Yeni transferlerden verim alınamadı

Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolculardan beklenen verimi alamadı.Devre arasında lacivert-beyazlı takıma imza atan 6 futbolcu, geride kalan dilimde yeterli katkıyı sağlayamadı.Ülkesi İtalya’nın Udinese takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen kaleci Simone Scuffet, ligde forma giydiği 3 maçta kalesinde 10 gol gördü. Aynı takımdan kiralanan Hırvat forvet Stipe Perica ise Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 4 mücadelede 1 kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa’nın Hırvatistan’ın Osijek takımından transfer ettiği Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic, sadece kupada bir kez fileleri havalandırırken, diğer oyuncular Tobias Heintz (Sarpsborg), Azad Toptik (Stuttgart) ve Karim Hafez (Wadi Degla) ise gol ya da asist üretemedi.

Denizli ile 16 maçta 17 puan

Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig’de yaptığı 16 karşılaşmada 17 puan toplayabildi.

Lacivert-beyazlı takım, ligin 7. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ardından Kemal Özdeş’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Denizli ile ligde çıktığı 16 maçın 5’inde galip gelirken, 2’sinde berabere kaldı, 9’unda ise mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandıran Kasımpaşa, kalesinde ise 30 gol gördü.



