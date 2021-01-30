Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor’a sahasında 90+4. dakikada yediği golle kaybeden Kasımpaşa’da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Çapa, “Maçlar birbirini takip ediyor. Bir önceki karşılaşmanın sevincini yaşamadan bir sonraki karşılaşmaya hazırlanmak zorundayız. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bugünkü maça baktığımızda, rakibin hoca değişikliğinin ardından oyun şekli çok değişti. Geçiş oyununu çok iyi oynadılar. Bugün rakipten ziyade zemin bizim için sıkıntı oldu. Pas yapmaya çalışan bir takımız. Maçın son 15-20 dakikasında bu bize dezavantaj olarak döndü. İlk yarıda top bizde daha çok kalsa da net pozisyona giren taraf Kayserispor oldu. Son vuruşlarımız iyi değildi. İkinci yarıda değişikliklerle dinç oyuncuları oyuna alıp rakibin boş alanlarını daha iyi değerlendirme adına oyun kurduk. 2 net pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Sonraki süreç de gol atanın kazanacağı bir gidişat oldu. Gereksiz bir kornerden yediğimiz gol bizi demoralize etti. Bugünkü maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Biz oynamaya çalışan ve pas yapmaya çalışan bir takımız. Ocak, şubat, mart ayları iklim olarak sert yaşandığı zaman bu oyuncu oynayamıyorsunuz Bu konuda idmanlar yapıp buna göre oynamamız gerekiyor. Salı günü bir maçımıza odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Daha farklı bir oyun anlayışımız olacak”

Sezon içinde yaşanan gelişmelerin takımların hedeflerini etkilediğini söyleyen Fuat Çapa, “Pandemi süreci, aynı bölgede aynı anda oyuncuların sakatlanması gibi etkenler oldu. Transfer dönemine kadar da bu süreçte değişik mevkilerden oyuncular kullandık. Geniş bir kadromuz yoktu Yeni gelen arkadaşların bize bir şeyler kattığını düşünüyorum. Son oynadığımız maçlarda bu net şekilde görüldü. Şu anda aramıza katılmayan, dün imza attırdığımız Tosic’in tecrübesinden faydalanacağız. Drinkwater da katılacak. Hedef olarak bir şey söylemek zor. Ön göremediğimiz hadiseler de yaşayabiliyorsunuz. Şanssız bir süreç yaşadık. Bugün stoperimiz maçın hemen başında direkt olarak sarı kart gördü. Böyle olunca durum değişebiliyor. Oyuna konsantre olmamız gerekiyor. Oyuncu grubunun gelişime açık olduğunu görüyoruz. 1-2 hafta sonra tamamen değişik bir oyun ve anlayış olacaktır” dedi.

“Koita’yı aramızda görmek isteriz”

Kadro dışı kalan Koita’yla ilgili soruyu da yanıtlayan Çapa, “Koita sakatlığı nedeniyle daha önce kadroda yoktu. Bundan sonraki süreç yönetimle kendisinin arasındaki süreç. Ümit ederim ki her iki taraf için de hayırlısı olur. Biz tabii ki kendisini aramızda görmek isteriz. Geçen sezon ne söylediysek sahada uyguladı ve bize de katkı sağladı. Bundan sonraki süreci hep birlikte göreceğiz. Bu durum Koita ile yönetim arasındaki bir durum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)