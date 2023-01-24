Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası oynanan dokuz karşılaşmayla sona erdi. Bu dokuz karşılaşmada toplam 26 kez gol atılırken, hakemler altı kez kırmızı kartına başvurdu.

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ZİRVE YARIŞI NEFES NEFESE

Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin önde götürdüğü zirve yarışında Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Sarı - kırmızılılar sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçerken, Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Zirveden uzaklaşmak istemeyen Trabzonspor ise sahasında İstanbulspor'u 4-0 yenmeyi başardı.

ALANYA'DA İTALYAN DERBİSİ

Alanya'da İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile Süper Lig'de görev yapan bir diğer italyan antrenör Andrea Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Mücadelenin altıncı dakikasında ev sahibi ekip Umut Güneş'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.





59. dakikada konuk ekip Fabio Borini'nin attığı golle beraberliği yakaladı. 79. dakikada İtalyan yıldız bir kez daha sahneye çıkarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede son sözü Ivan Cavaleiro söyledi. Portekizli oyuncunun 83. dakikada attığı golle skora yeniden denge geldi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele berabere tamamlandı.

SÜPER LİG'E BORINI DAMGASI

2021 yılında bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan İtalyan yıldız, harika bir sezon geçiriyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 18 maçta görev alırken, bu karşılaşmalarda 12 kez gol sevinci yaşadı.

Yedi kez de asist yapmayı başaran yıldız oyuncu, 18 maçta 19 gole doğrudan katkı verdi.





HAFTANIN GENÇ YILDIZI

Fanatik.com.tr olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da, haftaya damga vuran genç yeteneğin performansını sizler için derledik. Kasımpaşa'nın 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yasin Özcan attığı golden ziyade gösterdiği performansla haftanın en iyi genç oyuncusu oldu.

90 dakikada sahada kalan 16 yaşındaki oyuncu, % 83 pas isabeti yakalarken, sekiz ikili mücadelenin dördünü kazanmayı başardı.

Takım arkadaşlarına iki kez şut pası veren genç yıldız adayı, iki kez top kaparak, dört kez topu tehlike bölgesinden uzaklaştırarak ve bir kez de pas arası yaparak takım savunmasına önemli ölçüde katkı verdi.

TARİHE GEÇEN GOL

Başakşehir karşısında 16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yasin, sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.





Genç oyuncunun 16 yaş 217 günlükken attığı bu gol tarihe geçti. Yasin Özcan, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde gol atan en genç oyuncu oldu.

SELÇUK İNAN ETKİSİ

İlk teknik direktörlük macerasına Kasımpaşa'da başlayan Selçuk İnan, Yasin Özcan'a şans vererek genç oyunculara verdiği önemi kanıtladı.

Yasin Özcan, Selçuk İnan yönetiminde oynamaya devam ettikçe daha da gelişm kaydedecektir. Selçuk İnan'ın belki birçok teknik direktöre tarafından risk olarak görülebilecek bu hamlesi Türk futboluna yeni bir genç oyuncunun daha katılmasına vesile olacak.

Fanatik.com.tr | Burak Özdemir